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Gençlik kampı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Gençlik kampı yaş sınırı nedir?

Devlet, her yaştan vatandaşlar için çeşitli hizmetler, etkinlikler ve uygulamalar geliştirmektedir. Bu uygulamalar ve etkinlikler devlete bağlı olarak görev yapan farklı kurum ve kuruluşlar tarafından takip edilmekte ve düzenlenmektedir.

Gençlik kampı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Gençlik kampı yaş sınırı nedir?
Ferhan Petek

İçindekiler

  • Gençlik kampı nedir?
  • Gençlik kampı şartları nelerdir? Gençlik kampı yaş sınırı nedir?
  • Gençlik kampı başvurusu nasıl yapılır?

Okul zamanı bittikten sonra yaz tatilinde ya da ara tatillerde gençlerin farklı yaş gruplarına ve farklı ilgi alanlarına göre dahil olabilecekleri etkinliklerde yer alması son derece önemlidir. Hem gelişimleri hem de vakitlerini faydalı bir şekilde geçirebilmeler için bu boş kalan zamanların olabilecek en faydalı şekilde değerlendirilmesi gerekir.

Gençlik kampı nedir?

Gençlik kampları, gençlerin serbest kaldıkları zamanlarda bu zamanları değerlendirebilmek amacı ile katılabilecekleri, öğrenebildikleri kadar eğlenebilmelerini sağlayan kamplardır. Farklı manzaralar, doğa içinde düzenlenen etkinlikler sayesinde gençler hem eğlenmesi hem de öğrenmesi bu kampların başat amaçları arasında yer alır.

Düzenlenen gençlik kamplarında uzman ve eğitimli kamp yetkilileri, kaliteli tesisler, gençlerin sağlıklı ve faydalı vakit geçirebileceği etkinliklerle ilerlemektedir. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün desteği ile düzenlenen gençlik kampları belli şartlara ve yaş aralıklarına göre düzenlenmektedir.

Gençlik kampı şartları nelerdir? Gençlik kampı yaş sınırı nedir?

Gençlik kamplarına katılabilmek için belli şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Öncelikli olarak kişiler en çok 25 yaşında olmalıdır. Bunun dışında başvuru yapmak da bir diğer katılım şartıdır. Yaş gruplarına göre kişiler gençlik kamplarına şu koşullarla başvuru yapabilir:

  • 12 ve 15 yaş arası / Deniz kampları
  • 16 ve 25 yaş arası / Doğa kampları
  • 18 ve 25 yaş arası / Çadır kampları

Gençlik kampı başvurusu nasıl yapılır?

Gençlik kamplarına katılmak isteyen gençler gerekli şartları yerine getirmişlerse internet üzerinden başvuru yapabilmektedirler. Başvuru işlemi yaptıktan sonra gerçekleştirilen işlemin takip edilmesi de gerekir. İşlemin takibi de başvuru yapılan uygulama ya da internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen gençlik kamplarına gerçekleştirilecek olan başvuru işlemi ve başvurunun takibi şu adımlarla uygulanır:

  • Başvuru tarihleri GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) sitesi üzerinden takip edilmelidir.
  • Sitedeki online başvuru formu doldurulur. (Form çıktı alınarak gençlik merkezlerine bizzat da teslim edilebilir.)
  • Formlar eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulur. Eğer başvuru yapacak kişi 18 yaşından küçükse formu onun adına velisi doldurmalıdır.
  • Kesin kayıt için form başvuru belgesi gençlik merkezlerine elden teslim edilmelidir.

Gençlik kamplarında çeşitli aktiviteler, paylaşımlar, kültürel etkinlikler ve daha birçok etkinlik yer almaktadır. Kişilerin ilgili alanları ve gençlerin yetenekleri doğrultusunda uygun etkinliklere katılması sağlanır. Farklı türleri bulunan kampların içerikleri ve sınıfları şu şekildedir:

  • Mavi temalı kamplar: Yüzme, deniz, havuz etkinlikleri
  • Yeşil temalı kamplar: Tırmanma duvarı, macera parkurları, tiyatro, el sanatları gibi etkinlikler
  • Çadır kampları: Doğal yaşam becerilerine yönelik, çadır kurulumu, denge ve ekolojik çeşitlilik

Ayrıca ergen psikolojisinden bağımlılıkla mücadeleye birçok konuda eğitim seminerleri de verilmektedir. Bu seminerlerin başlıkları şunlardır:

  • Kişisel gelişim
  • Yakın Tarih
  • Kriz yönetimi ve liderlik
  • Önemli şahsiyetlerin hayatı
  • Empati istasyonu
  • Münazara
  • Maneviyat istasyonu
  • Ahlaki ve insani değerler
  • Aile içi iletişim
  • Ergen psikolojisi
  • Kamp ateşi sohbetleri
  • Bağımlılık ile mücadele

Gençlik kampları Türkiye’de Bursa, Antalya, Aydın, Afyon, Malatya, Bolu, İzmir, Van gibi şehirlerdedir. 38 tanesi aktif olan toplamda 48 adet gençlik kampı bulunmaktadır.

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Gençlik Haftası kamp Gençlik ve Spor Bakanlığı
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