Gençlik kampı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Gençlik kampı yaş sınırı nedir?

Okul zamanı bittikten sonra yaz tatilinde ya da ara tatillerde gençlerin farklı yaş gruplarına ve farklı ilgi alanlarına göre dahil olabilecekleri etkinliklerde yer alması son derece önemlidir. Hem gelişimleri hem de vakitlerini faydalı bir şekilde geçirebilmeler için bu boş kalan zamanların olabilecek en faydalı şekilde değerlendirilmesi gerekir.
Gençlik kampları, gençlerin serbest kaldıkları zamanlarda bu zamanları değerlendirebilmek amacı ile katılabilecekleri, öğrenebildikleri kadar eğlenebilmelerini sağlayan kamplardır. Farklı manzaralar, doğa içinde düzenlenen etkinlikler sayesinde gençler hem eğlenmesi hem de öğrenmesi bu kampların başat amaçları arasında yer alır.
Düzenlenen gençlik kamplarında uzman ve eğitimli kamp yetkilileri, kaliteli tesisler, gençlerin sağlıklı ve faydalı vakit geçirebileceği etkinliklerle ilerlemektedir. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün desteği ile düzenlenen gençlik kampları belli şartlara ve yaş aralıklarına göre düzenlenmektedir.
Gençlik kamplarına katılabilmek için belli şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Öncelikli olarak kişiler en çok 25 yaşında olmalıdır. Bunun dışında başvuru yapmak da bir diğer katılım şartıdır. Yaş gruplarına göre kişiler gençlik kamplarına şu koşullarla başvuru yapabilir:
Gençlik kamplarına katılmak isteyen gençler gerekli şartları yerine getirmişlerse internet üzerinden başvuru yapabilmektedirler. Başvuru işlemi yaptıktan sonra gerçekleştirilen işlemin takip edilmesi de gerekir. İşlemin takibi de başvuru yapılan uygulama ya da internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen gençlik kamplarına gerçekleştirilecek olan başvuru işlemi ve başvurunun takibi şu adımlarla uygulanır:
Gençlik kamplarında çeşitli aktiviteler, paylaşımlar, kültürel etkinlikler ve daha birçok etkinlik yer almaktadır. Kişilerin ilgili alanları ve gençlerin yetenekleri doğrultusunda uygun etkinliklere katılması sağlanır. Farklı türleri bulunan kampların içerikleri ve sınıfları şu şekildedir:
Ayrıca ergen psikolojisinden bağımlılıkla mücadeleye birçok konuda eğitim seminerleri de verilmektedir. Bu seminerlerin başlıkları şunlardır:
Gençlik kampları Türkiye’de Bursa, Antalya, Aydın, Afyon, Malatya, Bolu, İzmir, Van gibi şehirlerdedir. 38 tanesi aktif olan toplamda 48 adet gençlik kampı bulunmaktadır.