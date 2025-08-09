HABER

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4400 personel alımı yapacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4400 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, destek personeli (temizlik, bakım-onarım) ve koruma güvenlik görevlisi pozisyonlarında gerçekleştirilecek. Başvurular 9 Ağustos'ta başladı ve 17 Ağustos'a kadar devam edecek.

Devrim Karadağ

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), personel ihtiyacını karşılamak amacıyla önemli bir adım atarak 4400 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla duyurulan alımlar, bakanlığın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılacak. Alımlar, farklı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek olup, özellikle destek hizmetleri ve güvenlik alanlarında personel ihtiyacının giderilmesi hedefleniyor.

Bakanlığın açıklamasına göre, alımlar üç ana pozisyonda yapılacak: 2750 destek personeli (temizlik), 1150 koruma ve güvenlik görevlisi ve 500 destek personeli (bakım-onarım). Bu pozisyonlar için başvuru yapacak adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. Özellikle destek personeli (temizlik) alımı için 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınacak. Diğer pozisyonlar için de KPSS puanı ve diğer nitelikler belirleyici olacak.

Başvurular, 9 Ağustos 2025 tarihinde saat 00.00'da başladı ve 17 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59'a kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilgili sayfasına giriş yaparak gerçekleştirebilecekler. Başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgiler ve başvuru şartları da yine aynı platform üzerinden adaylara sunulacak.

GSB'nin bu alım kararı, özellikle istihdam arayan genç nüfus için önemli bir fırsat sunuyor. Bakanlık yetkilileri, alımların şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleştirileceğini vurgulayarak, tüm adaylara başarılar diledi. Alım sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve göreve başlama tarihlerine ilişkin bilgilerin ise bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacağı belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 4400 personel alımı, hem bakanlığın hizmet kalitesini artırmayı hem de istihdama katkı sağlamayı amaçlıyor. Başvuru sürecinin e-Devlet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi, adaylar için büyük bir avantaj sağlarken, alımların sonuçları merakla bekleniyor. GSB'nin bu adımı, kamu sektöründe kariyer hedefleyenler için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

