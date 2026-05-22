Genel Merkez'e gidecek mi? Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden yeni bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez yaptığı açıklamada, "CHP’nin Genel Başkanı neredeyse Genel Merkez orasıdır. Ancak tabi ki Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze de gidecektir. Mahkeme kararı alındığı andan itibaren genel başkanın görevlerine dün itibarıyla başlanmıştır. Kılıçdaroğlu göreve başlamıştır." dedi.

Devrim Karadağ

Son dakika haberi:Mahkeme kararıyla yeniden CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez açıklamalarda bulundu.

Sönmez yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın genel başkan göreve başlamıştır. Resmi görevlendirme de yapıldı. MYK’da ise görevlendirme yapıldığına dair herhangi bir görevlendirme olmadı.

‘Genel Başkan bir açıklama yapacak mı?’ diye merak ettiğinizi biliyoruz. Sesi ile ilgili bir sorun yaşıyor. Onunla ilgili de serum kullandı. Eğer ki bir toparlanma olursa kısa da olsa bir bilgilendirme yapacaktır.

CHP’nin Genel Başkanı neredeyse Genel Merkez orasıdır. Ancak tabi ki Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze de gidecektir. Mahkeme kararı alındığı andan itibaren genel başkanın görevlerine dün itibarıyla başlanmıştır. Kılıçdaroğlu göreve başlamıştır.

Kemal Kılıçdaroğlu en kısa ve en uygun zamanda Genel Merkez’de de göreve başlayacaktır. Şu anda bunun için bir tarih yok. Söylenen iddialar varsa da bunların hiçbiri şu an için geçerli değil. Sayın Kılıçdaroğlu gerginliğe neden olacak bir işleyiş olmayacaktır. "

