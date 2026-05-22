Kararı öğrendiği anda Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı! Ahmet Akın'dan açıklama

CHP'nin 38. Kurultayında şaibe iddiasıyla görülen davada 'mutlak butlan' kararı çıkmasıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin göreve aynen devamına karar verildi.

KARAR AÇIKLANDIĞINDA KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDAYDI

Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararı öğrendiği anda yanında bulunan isimlerden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın dikkat çekti. Akın'ın karar sonrası Kılıçdaroğlu'na ilk 'Hayırlı olsun' diyen isimlerden olduğu öğrenildi.

"İLK FİRE Mİ?" YORUMLARI...

Akın'la ilgili ortaya çıkan detay sonrası "CHP genel merkezinde ilk fire" yorumları yapılırken, bu sabah saatlerinde ise yeni bir gelişme yaşandı.

BU SABAH DA KILIÇDAROĞLU'NU EVİNDE ZİYARET ETTİ

İki gündür Ankara'da olduğu öğrenilen Akın sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti ve kısa bir görüşme yaptı. Görüşme sonrası çıkışta gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Akın, şu ifadeleri kullandı.

"Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi kuran parti. Onun için herkesin gönlü rahat olsun. Sükunetle, aklı selim şekilde, birlik beraberlik içinde hep birlikte bunun üstesinden gelip ayağa kalkacağız. Program için Ankara'daydım. Her geldiğimde Kemal beyi ziyaret ederim, yine öyle oldu."

"KENDİSİ GAEYT İYİ. BİR SORUN YOK"

"Kılıçdaroğlu'nun morali, motivasyonu nasıl?" şeklinde gelen soruya da yanıt veren Akın, "İyi gayet iyi. Yani bir sorun yok" ifadelerini kullandı.

"BURADAN GENEL MERKEZ'E GEÇECEĞİM"

Akın, buradan da Genel Merkez'e gideceğini açıkladı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır