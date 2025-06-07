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Genel merkezlerde bayramlaşma trafiği: AK Parti, MHP, DEM Parti...

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşmalar yapılıyor. Bu kapsamda ilk ziyaret MHP ile DEM Parti arasında oldu. DEM Parti, sabah saatlerinde MHP Genel Merkezi'ne geldi. Sonrasında ise AK Parti ve MHP heyetleri bayram dolayısıyla bir araya geldi.

Genel merkezlerde bayramlaşma trafiği: AK Parti, MHP, DEM Parti...
Devrim Karadağ

Kurban Bayramı dolayısıyla partiler arasında bayramlaşma trafiği yaşanıyor. İlk olarak sabah saatlerinde DEM Parti heyeti, MHP'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Basına açık gerçekleşen ziyarette 'terörsüz Türkiye' sürecine değinen MHP, "Süreç güzel sonuçlar doğuracaktır. Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacaktır" açıklamasında bulundu.

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DEM heyeti ise "Sürece ve barışa sahip çıkmak gerekli" mesajı verdi.

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AK PARTİ VE MHP DE BAYRAMLAŞTI

Sonrasında ise AK Parti ve MHP heyetleri bayram dolayısıyla bir araya geldi.

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MHP heyeti "Darbe anayasasından hep birlikte kurtulmamız gerekiyor" mesajını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
MHP DEM Parti
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