Genel merkezlerde bayramlaşma trafiği: AK Parti, MHP, DEM Parti...

Kurban Bayramı dolayısıyla partiler arasında bayramlaşma trafiği yaşanıyor. İlk olarak sabah saatlerinde DEM Parti heyeti, MHP'ye ziyaret gerçekleştirdi.
Basına açık gerçekleşen ziyarette 'terörsüz Türkiye' sürecine değinen MHP, "Süreç güzel sonuçlar doğuracaktır. Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacaktır" açıklamasında bulundu.
DEM heyeti ise "Sürece ve barışa sahip çıkmak gerekli" mesajı verdi.
Sonrasında ise AK Parti ve MHP heyetleri bayram dolayısıyla bir araya geldi.
MHP heyeti "Darbe anayasasından hep birlikte kurtulmamız gerekiyor" mesajını verdi.