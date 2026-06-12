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Genel Sekreter Aynalı, Tekman’da muhtarları dinledi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Tekman’da muhtarlarla bir araya geldi sorunlarını dinledi.

Genel Sekreter Aynalı, Tekman’da muhtarları dinledi

Beraberinde Büyükşehir Belediyesi birim emirleri ve daire başkanları ile Tekman’da mahalle muhtarları ile bir araya gelen Genel Sekreter Aynalı, sorunları dinledi yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Tekman Aras kültür merkezinde düzenlenen toplantıya ilçeye bağlı mahalle muhtarların tamamı katıldı. Sorunları bizzat dinleyerek not alan Aynalı, mahallelere yapılan yol, alt yapı ve diğer hizmetler üzerinde değerlendirmelerde bulundu.
Genel sekreter Zafer Aynalı ve beraberindeki heyet ihtiyaç olan tüm talepleri not alarak problemlerin en kısa zamanda giderileceğini söyledi.

Genel Sekreter Aynalı, Tekman’da muhtarları dinledi 1

Genel Sekreter Aynalı, Tekman’da muhtarları dinledi 2

Genel Sekreter Aynalı, Tekman’da muhtarları dinledi 3

Genel Sekreter Aynalı, Tekman’da muhtarları dinledi 4
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum yaşam
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