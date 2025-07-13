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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak Astana'da temaslarda bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sultan Kamaletdinov'un resmi davetiyle Astana'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak Astana'da temaslarda bulundu

TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Kamaletdinov'un resmi davetiyle Astana'ya giden Orgeneral Gürak, askeri törenle karşılandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Kazakistan Savunma Bakanı Tümgeneral Dauren Kosanov tarafından kabul edildi.

Vatan Savunucuları Anıtı'na çelenk sunan Orgeneral Metin Gürak, Kazakistan Savunma Üniversitesini, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'yu ve Kazakistan Askeri Ataşeliğini ziyaret etti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Kazakistan Genelkurmay Başkanı Genelkurmay Başkanlığı
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