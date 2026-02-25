General Mobile'dan yapay zekâ destekli iki yeni akıllı telefon: GM Fenix II Pro ve GM 26 Pro 5G

General Mobile, yapay zekâ destekli iki yeni akıllı telefonu GM Fenix II Pro ve GM 26 Pro 5G'yi satışa sundu. İşte GM Fenix II Pro ve GM 26 Pro 5G'nin özellikleri...

GM FENIX II PRO 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Alüminyum alaşımlı bir tasarıma sahip olan GM Fenix II Pro 5G, MediaTek Dimensity 8350 5G (4nm) işlemcisi ve 24 GB’a varan RAM kapasitesiyle geliyor. 512 GB hafızası bulunan GM Fenix II Pro, 66W hızlı şarj desteğiyle de 19 dakikada yüzde 50 batarya seviyesine ulaşabiliyor.

2400 nits maksimum parlaklığa sahip 6.67 inç AMOLED bir ekranla gelen GM Fenix II Pro'da 50MP OIS (görüntü sabitleme teknolojisi) destekli ana kamera ve 50MP selfie kamerası bulunuyor.

GM 26 PRO 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

GM 26 Pro 5G ise 1.6 inçlik bir arka ekrana sahip. Telefon, bu arka ekranı sayesinde ana kamerayla selfie çekme, bildirimleri görme, aramaları cevaplama gibi özellikler sunuyor.

GM 26 Pro 5G, 6.67 inç AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı sunarken, 7.55 mm inceliğinde ve 182 gramlık bir yapıya sahip. MediaTek Dimensity 7060 işlemcisinden güç alan GM 26 Pro 5G'de 512 GB ve 256 GB hafıza seçenekleri yer alıyor.

Son olarak General Mobile’ın 5G destekli iki yeni modelinde de "GM AI" adını taşıyan yapay zekâ asistanının kullanıma sunulduğunu belirtelim.