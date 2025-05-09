Genetik yatkınlık tehlike taşıyabilir! Prostat kanserine karşı önlem alın: PSA testini ertelemeyin!

Prostat kanserinin, genetik yatkınlık ve yaş faktörüyle birlikte artan bir sağlık sorunudur. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cevper Ersöz, özellikle genetik yatkınlık taşıyan bireylerin prostat kanserine karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Aile öyküsünde prostat kanseri bulunan kişilerin 45 yaşından itibaren düzenli olarak PSA değerlerine baktırmaları gerektiğini belirten Doç. Dr. Ersöz, diğer tüm erkeklerde ise bu taramanın 50 yaşında başlamasının uygun olduğunu ifade etti.

‘OBEZİTE VE SİGARA RİSKİ ARTIRIYOR’

Prostat kanseri riskini artıran faktörler arasında obezitenin ve sigara kullanımının yer aldığını belirten Doç. Dr. Ersöz, “Metabolik sendromun bileşenlerinden özellikle bel çevresinin 102 cm’den fazla olması, obezite, hipertansiyon ve sigara kullanımı riski artırmaktadır. Bu nedenle sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, obezitenin önüne geçmek ve sigarayı bırakmak oldukça önemlidir” dedi.

AİLESİNDE PROSTAT KANSERİ ÖYKÜSÜ BULUNAN KİŞİLER DİKKAT!

Prostat kanserinin genetik geçiş özelliklerine değinen Doç. Dr. Ersöz, “Ailesinde üç bireyde prostat kanseri olan veya üç nesilde prostat kanseri öyküsü bulunan kişilerde genetik yatkınlık oldukça yüksektir. Özellikle 55 yaş altı iki aile bireyinde hastalığın görülmesi bu riski daha da artırmaktadır. Bu gruptaki hastaların 45 yaşından itibaren düzenli olarak PSA testine tabi tutulmaları oldukça önemlidir. Diğer tüm erkeklerin ise 50 yaşından itibaren yılda bir defa prostat spesifik antijen (PSA) testi yaptırmaları önerilmektedir” dedi.

PROSTAT BİYOPSİSİNDE EN GÜVENİLİR YÖNTEM NEDİR?

Biyopsi yöntemine de değinen Doç. Dr. Ersöz, “Prostat biyopsisinde en güvenilir yöntem MR perineal biyopsidir. Bu yöntemin enfeksiyon riskinin düşük olması ve hedef dokudan en doğru örneklemeyi sağlaması büyük bir avantajdır” ifadelerini kullandı.

‘ERKEN TEŞHİS İÇİN DÜZENLİ KONTROLLER ŞART’

PSA yüksekliği tespit edilen hastalarda ileri görüntüleme yöntemlerine başvurduklarını dile getiren Doç. Dr. Ersöz, “Eğer hastanın PSA değerleri yüksekse, yaşa bağlı prostat büyümesi veya geçirilmiş prostat enfeksiyonları bu artışa neden olabilir. Bu durumda ileri görüntüleme yöntemi olarak multiparametrik MR’ı tercih ediyoruz” dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır