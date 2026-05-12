Geniz eti büyümesi çocukların gelişimini etkiler mi?

Geniz eti büyümesi, çocukların sağlığını tehdit eden bir durumdur. Uzmanlar, tedavi edilmediğinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Prof. Dr. Çalım, geniz etinin bağışıklık sisteminin doğal bir parçası olduğunu ancak aşırı büyüdüğünde çocuğun yaşam kalitesini ciddi şekilde tehlikeye attığını belirtti.

‘BÜYÜME BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN YANITI’

Geniz eti, burnun arka bölümünde, kulak, burun ve boğazın kesişim noktasında yer alan ve bağışıklık sisteminin bir parçası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çalım, “Bademciklerle birlikte vücudu virüs ve bakterilere karşı korumaya yardımcı olur. Ancak alerjik rinit, sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonları, genetik yatkınlık, reflü ve ağızdan solunum gibi nedenlerle geniz eti normalden fazla büyüyebilir. Geniz eti büyümesi aslında bağışıklık sisteminin bir yanıtıdır. Geniz eti, vücudun mikroorganizmaları tanımasına yardımcı olur. Ancak bazı çocuklarda bu yanıt aşırı hale gelerek solunum yollarını tıkayacak boyutlara ulaşabiliyor” dedi.

EN SIK BELİRTİLER NELERDİR?

Geniz eti büyümesinde en sık karşılaşılan şikâyetlerin ağızdan nefes alma, ağız açık uyuma ve horlama olduğunu belirten Prof. Dr. Çalım, bu tabloya zamanla farklı sağlık sorunlarının da eşlik edebileceğini söyledi. Prof. Dr. Çalım, “Burun tıkanıklığına bağlı burun akıntısı, sık hapşırık, orta kulak iltihabı ve sinüzit gibi problemler geniz eti büyümesinin yol açtığı diğer sorunlar arasında yer alıyor” dedi. Özellikle son yıllarda geniz eti büyümesinin çocuklarda uyku apnesininönemli nedenlerinden biri haline geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çalım, gece uykusunun sık bölünmesinin çocukların günlük yaşamını doğrudan etkilediğini ifade etti.

‘UYKU BOZUKLUĞU GELİŞİMİ DE ETKİLİYOR’

Geniz eti büyümesinin yalnızca solunumla ilgili bir sorun olmadığını ifade eden Prof. Dr. Çalım, “Uyku sırasında salgılanan büyüme hormonlarının düzeni bozulabiliyor. Bu da çocuklarda büyüme ve gelişme geriliğine yol açabiliyor” dedi.

Uyku kalitesinin düşmesinin öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve okul başarısında azalma gibi sonuçlar doğurabildiğini belirten Çalım, ağızdan solunuma bağlı olarak diş, çene ve damak yapısında bozulmaların da gelişebileceğini söyledi.

TANI NASIL KONULUYOR?

Geniz eti büyümesinin tanısının birkaç aşamada konulduğunu belirten Prof. Dr. Çalım, ilk olarak çocuğun şikayetlerinin ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini söyledi. Klinik değerlendirme sonrası endoskopik yöntemlerle geniz etinin büyüklüğünün net olarak görülebildiğini ifade eden Çalım, işitme ve kulak basınç testleriyle orta kulak fonksiyonlarının da mutlaka kontrol edildiğini ifade etti.

CERRAHİ TEDAVİ

Geniz eti ameliyatlarının günümüzde endoskopik ve modern tekniklerle yapıldığını belirten Prof. Dr. Çalım, “Kanama riski düşük, ortalama 15-20 dakika süren ve aynı gün taburcu olunabilen bir ameliyattır” dedi.

Ameliyat sonrası birkaç gün yumuşak ve soğuk gıdalar önerildiğini ifade eden Çalım, çocukların kısa sürede normal hayatlarına ve okula dönebildiğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

