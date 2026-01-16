Gerçek arabaları bile geride bıraktı: 377 km/s hıza ulaşarak dünya rekoru kırdı!

İngiltere'nin Coventry kenti yakınlarındaki Rugby'de yaşayan ve 20 yılını Yüksek Performanslı R/C (Uzaktan Kumandalı) Araç Tasarımı'nda harcayan mühendis Stephen Wallis, dünya R/C araba hız rekorunu kırdı.

Wallis rekor kıran makinesine "The Beast" (Canavar) adını verdi.

'TEKERLEKLİ DRON' FİKRİYLE GELEN REKOR

New Atlas'ta yer alan habere göre, diğer R/C hız arabası üreticileri genellikle karmaşık şanzımanlar ve direksiyon sistemleri kullanırken, Wallis işe bir quadcopter (dört pervaneli) dron alıp, dikey pervaneler yerine yüksek güçlü motorlarının şaftlarına yatay tekerlekler takma fikriyle başladı.

Yani The Beast'in aslında bir şanzımana ihtiyacı yok. Mekanik bir direksiyon sistemine de ihtiyacı yok; araba sadece dört motorunun hızları değiştirilerek döndürülebiliyor.

Wallis, ilk denemelerden sonra gözünü dünya rekoruna dikti.

Maksimum güç için The Beast'i, 75,6 voltluk bir zirve voltajı için seri olarak çalışan üç 6S paketinden oluşan özel bir 18S batarya düzeniyle donatan Wallis, ayrıca lastiklerin etinden yaklaşık üçte birini tıraşlayarak tekerlek çapını 99 mm'den 94 mm'ye düşürdü. Böylece son hızda maruz kaldıkları merkezkaç kuvvetlerinin en kötü etkilerini azaltmak için ağırlıktan tasarruf etmiş oldu.

"DÜNYANIN EN HIZLI PİLLE ÇALIŞAN UZAKTAN KUMANDALI (RC) MODEL ARABASI"

Sonuç olarak The Beast, asfaltta resmi olarak 234,71 mil/saat (377.73 km/s) hıza ulaştı ve "Dünyanın En hızlı pille çalışan uzaktan kumandalı (RC) model arabası" rekorunu kırdı. Guiness Rekoru'nu eline alan Wallis, bir sonraki denemesi için ise gözünü 250 mil/saat'in (402 km/s) üzerine dikti.

(Fotoğraflar: Youtube/@steveeng182 (Steve Eng)