HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Gerçek arabaları bile geride bıraktı: 377 km/s hıza ulaşarak dünya rekoru kırdı!

İngiliz mühendis Stephen Wallis, "The Beast" (Canavar) adını verdiği R/C arabasıyla "Dünya R/C araba hız rekoru"nu kırdı. Adını Guiness Rekorlar Kitabı'na yazdıran Wallis, bu rekoru kırabilmek için ise şaşırtıcı bir fikri hayata geçirdi.

Gerçek arabaları bile geride bıraktı: 377 km/s hıza ulaşarak dünya rekoru kırdı!
Enes Çırtlık

İngiltere'nin Coventry kenti yakınlarındaki Rugby'de yaşayan ve 20 yılını Yüksek Performanslı R/C (Uzaktan Kumandalı) Araç Tasarımı'nda harcayan mühendis Stephen Wallis, dünya R/C araba hız rekorunu kırdı.

Wallis rekor kıran makinesine "The Beast" (Canavar) adını verdi.

'TEKERLEKLİ DRON' FİKRİYLE GELEN REKOR

New Atlas'ta yer alan habere göre, diğer R/C hız arabası üreticileri genellikle karmaşık şanzımanlar ve direksiyon sistemleri kullanırken, Wallis işe bir quadcopter (dört pervaneli) dron alıp, dikey pervaneler yerine yüksek güçlü motorlarının şaftlarına yatay tekerlekler takma fikriyle başladı.

Gerçek arabaları bile geride bıraktı: 377 km/s hıza ulaşarak dünya rekoru kırdı! 1

Yani The Beast'in aslında bir şanzımana ihtiyacı yok. Mekanik bir direksiyon sistemine de ihtiyacı yok; araba sadece dört motorunun hızları değiştirilerek döndürülebiliyor.

Wallis, ilk denemelerden sonra gözünü dünya rekoruna dikti.

Maksimum güç için The Beast'i, 75,6 voltluk bir zirve voltajı için seri olarak çalışan üç 6S paketinden oluşan özel bir 18S batarya düzeniyle donatan Wallis, ayrıca lastiklerin etinden yaklaşık üçte birini tıraşlayarak tekerlek çapını 99 mm'den 94 mm'ye düşürdü. Böylece son hızda maruz kaldıkları merkezkaç kuvvetlerinin en kötü etkilerini azaltmak için ağırlıktan tasarruf etmiş oldu.

Gerçek arabaları bile geride bıraktı: 377 km/s hıza ulaşarak dünya rekoru kırdı! 2

"DÜNYANIN EN HIZLI PİLLE ÇALIŞAN UZAKTAN KUMANDALI (RC) MODEL ARABASI"

Sonuç olarak The Beast, asfaltta resmi olarak 234,71 mil/saat (377.73 km/s) hıza ulaştı ve "Dünyanın En hızlı pille çalışan uzaktan kumandalı (RC) model arabası" rekorunu kırdı. Guiness Rekoru'nu eline alan Wallis, bir sonraki denemesi için ise gözünü 250 mil/saat'in (402 km/s) üzerine dikti.

Gerçek arabaları bile geride bıraktı: 377 km/s hıza ulaşarak dünya rekoru kırdı! 3

(Fotoğraflar: Youtube/@steveeng182 (Steve Eng)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzurum’da 48 göçmen ve 4 organizatör yakalandıErzurum’da 48 göçmen ve 4 organizatör yakalandı
İş makinesi operatörü karda kaybolan keçiyi sahiplerine ulaştırdıİş makinesi operatörü karda kaybolan keçiyi sahiplerine ulaştırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
rekor Guiness Rekorlar Kitabı araba hız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: "800 idam durduruldu, tüm seçenekler masada"

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: "800 idam durduruldu, tüm seçenekler masada"

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

En düşük emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

En düşük emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi

AVM'ye değil buraya geliyor: En az 4 bin 900 TL kar elde ediyorlar!

AVM'ye değil buraya geliyor: En az 4 bin 900 TL kar elde ediyorlar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.