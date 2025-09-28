HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gerçek kontrolde ortaya çıktı! Jandarmadan kaçtı, kaza yaptı

Zonguldak'ta jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan İ.D. , polis ve jandarmanın takibi sırasında kaza yapınca yakalandı. İ.D.'nin arandığı ortaya çıktı.

Gerçek kontrolde ortaya çıktı! Jandarmadan kaçtı, kaza yaptı

Olay, 15.30 sıralarında Çaydamar mevkisi ile Birlik Mahallesi arasında meydana geldi. Jandarma kontrol noktasında dur ihtarına uymayan İ.D. , otomobili ile kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri otomobilin peşine düşerken, kent merkezine yaklaştığında polis ekipleri de takibe dahil oldu. Esençay Sokak’a kaçan sürücünün otomobilinin yolda lastiği patladı. Patlak lastikle yoluna devam ederken kaza yapan sürücü İ.D. ., bu kez araçtan inip yaya olarak kaçmak istedi. Ancak ekipler kısa süre sonra İ.D.'yi yakaladı.

GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin kontrolünde İ.D.'nin ifadesinin alınması için aranması olduğu ortaya çıktı. Bir polis aracının da zarar gördüğü olayın ardından İ.D. jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza yapan otomobil ile polis aracı çekici ile kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıBursa'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Zonguldak'ta "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandıZonguldak'ta "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.