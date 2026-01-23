HABER

Gercüş'te kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan ambulans kurtarıldı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesi ile Hisar arasındaki güzergahta yoğun kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan ambulans ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Acil durumdaki hastayı Gercüş Devlet Hastanesine yetiştirmeye çalışan sağlık ekiplerinin, karlı yolda mahsur kalmasının ardından yardım çağrısı üzerine ekipler harekete geçti. Yolun kapalı olması nedeniyle ilerleyemeyen ambulansın imdadına Gercüş Özel İdare ekipleri yetişti.

Gercüş te kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan ambulans kurtarıldı 1

AMBULANS KAR NEDENİYLE YOLDA KALDI

Hastanın hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle bölgeye yönlendirilen iş makineleri, karla kaplı yolu kısa sürede açarak ambulans için güvenli bir geçiş koridoru oluşturdu. Kar küreme ve yol açma çalışmaları sonucunda, ekipler kısa sürede ambulans için güvenli bir geçiş koridoru oluşturdu. İş makinelerinin öncülüğünde ilerleyen ambulans, sağlanan bu koridor sayesinde Gercüş Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Gercüş te kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan ambulans kurtarıldı 2

Gercüş Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yol trafiğe açılırken, ambulansın güvenli bir şekilde Gercüş Devlet Hastanesine ulaşması sağlandı. Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı ekiplerin 7 gün 24 saat teyakkuzda olduğunu belirtti.

23 Ocak 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Batman ambulans
