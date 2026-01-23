Gercüş'te kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan ambulans kurtarıldı

Acil durumdaki hastayı Gercüş Devlet Hastanesine yetiştirmeye çalışan sağlık ekiplerinin, karlı yolda mahsur kalmasının ardından yardım çağrısı üzerine ekipler harekete geçti. Yolun kapalı olması nedeniyle ilerleyemeyen ambulansın imdadına Gercüş Özel İdare ekipleri yetişti.

AMBULANS KAR NEDENİYLE YOLDA KALDI

Hastanın hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle bölgeye yönlendirilen iş makineleri, karla kaplı yolu kısa sürede açarak ambulans için güvenli bir geçiş koridoru oluşturdu. Kar küreme ve yol açma çalışmaları sonucunda, ekipler kısa sürede ambulans için güvenli bir geçiş koridoru oluşturdu. İş makinelerinin öncülüğünde ilerleyen ambulans, sağlanan bu koridor sayesinde Gercüş Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Gercüş Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yol trafiğe açılırken, ambulansın güvenli bir şekilde Gercüş Devlet Hastanesine ulaşması sağlandı. Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı ekiplerin 7 gün 24 saat teyakkuzda olduğunu belirtti.

