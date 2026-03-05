HABER

  HABER
  Yaşam

Gercüş’te minibüs takla attı: 1 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde seyir halindeki bir minibüsün kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Gercüş ilçesine bağlı Gürbüz köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gercüş’ten Batman istikametine seyir halinde olan M.Ş.A. yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Takla atan araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Batman
