Gercüş'te sağanak yağışlara dayanamayan ev çöktü

Edinilen bilgilere göre, aşırı yağışlar nedeniyle temeli ve duvarları zayıflayan taş yapı, yükü taşıyamayarak yerle bir oldu. Çökmenin etkisiyle dev kaya parçaları ve toprak yığını sokağı tamamen trafiğe ve yaya geçişine kapattı. Çevre binalarda yaşayan vatandaşlar, büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını ve kısa süreli panik yaşadıklarını belirtti. Olayın yaşandığı sırada ev sahibinin bir süre önce akrabalarını ziyaret etmek amacıyla İstanbul'a gitmiş olması ve o esnada sokaktan kimsenin geçmemesi, yaşanabilecek bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti.

