Gercüş'te sağanak yağışlara dayanamayan ev çöktü

Batman'ın Gercüş ilçesinde günlerdir etkili olan sağanak yağış, eski bir yapının çökmesine neden oldu. Pınarbaşı Mahallesi'nde büyük bir gürültüyle meydana gelen çökme sırasında sokakta kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Gercüş'te sağanak yağışlara dayanamayan ev çöktü

Edinilen bilgilere göre, aşırı yağışlar nedeniyle temeli ve duvarları zayıflayan taş yapı, yükü taşıyamayarak yerle bir oldu. Çökmenin etkisiyle dev kaya parçaları ve toprak yığını sokağı tamamen trafiğe ve yaya geçişine kapattı. Çevre binalarda yaşayan vatandaşlar, büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını ve kısa süreli panik yaşadıklarını belirtti. Olayın yaşandığı sırada ev sahibinin bir süre önce akrabalarını ziyaret etmek amacıyla İstanbul'a gitmiş olması ve o esnada sokaktan kimsenin geçmemesi, yaşanabilecek bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

