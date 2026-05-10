TEM’de yolcu otobüsü alev alev yandı

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsü alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı istikametine doğru seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen şehirlerarası yolcu otobüsünde, Gebze mevkisinde yangın çıktı. Otobüsün arka bölümünde başlayan alevler kısa sürede büyüyerek aracın diğer kısımlarına yayılmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek yolcuların hızla tahliye edilmesini sağladı. Paniğin yaşandığı olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi. Tahliye edilen yolcular, olay yerine çağrılan başka bir otobüse aktarılarak yolculuklarına devam etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

