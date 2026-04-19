Gercüş’te sağanak yağış sel getirdi

Batman’ın Gercüş ilçesinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağış, günlük yaşamı felç etti. Yağışın en çok etkilediği noktalardan biri olan Çukuryurt köyünde sel suları büyük çapta maddi hasara yol açtı.

Aniden bastıran yağışla birlikte oluşan sel suları, köydeki bazı evlerin içine kadar girdi. Vatandaşların çaresiz kaldığı baskınlarda ev eşyaları kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda kümes hayvanı da sel sularına kapılarak telef oldu. Köy meydanında ve sokaklarda park halindeki bazı araçlarda selin sürüklediği taş ve çamur nedeniyle ciddi hasar oluştu. Altyapı ve tarım arazileri yerle bir eden afetin boyutu gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Sel nedeniyle, Geniş tarım arazileri tamamen su altında kaldı. Birçok noktada istinat duvarları çöktü. Köy içindeki ve bağlantı yollarındaki köprü ile menfezler zarar gördü. Ekipler seferber oldu, ulaşımın durma noktasına geldiği Çukuryurt köyünde, İlçe Özel İdare ekipleri anında müdahalede bulundu. Kapanan yolların açılması ve ulaşımın yeniden sağlanması için iş makineleriyle yoğun bir çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgedeki temizleme ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Çukuryurt köyü muhtarı Hayrettin Irmak, ‘’Yaşım 53 şuana kadar böyle bir yağış görmedim. Bundan dolayı dereler çok taştı yollarımız zarar gördü arabalarımız zarar gördü. Yollarımız kapalıydı zaten ilçe kaymakamımız Mehmet Zahid Uzun olasun ilçe özel idare ekiplerimiz olsun Allah hepsinden razı olsun seferber oldular ve yolla mızı ulaşıma açtılar. Allah devletimize zeval vermesin’’ dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

