Gercüş’te şiddetli yağış ve fırtına

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve kuvvetli fırtına, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar göle dönerken, fırtınanın şiddetine dayanamayan ağaçlar kökünden söküldü.

Gercüş güne sağanak yağış ve fırtınanın etkisiyle başladı. İlçede kısa sürede etkisini artıran yağış, ana cadde ve ara sokaklarda büyük su birikintilerine yol açtı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda mahsur kalma tehlikesi atlattı. Yağışla birlikte etkili olan fırtına, ilçenin farklı noktalarında hasara neden oldu. Park ve bahçelerde bulunan ağaçlar, şiddetli rüzgarın etkisiyle köklerinden sökülerek devrildi. Devrilen ağaçlar şans eseri can kaybına yol açmazken, çevrede maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Van’da uyuşturucu madde ele geçirildiVan’da uyuşturucu madde ele geçirildi
Sağanak nedeniyle yol çöktü, 11 köy yolu ulaşıma kapandıSağanak nedeniyle yol çöktü, 11 köy yolu ulaşıma kapandı

En Çok Okunan Haberler
İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Bu sözleri tepki çekti! "Onun yaşındakiler elinde sidik torbasıyla..."

Bu sözleri tepki çekti! "Onun yaşındakiler elinde sidik torbasıyla..."

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar

29 günde 10 ton sattı! Çerez gibi yiyorlar

