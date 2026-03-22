Gercüş’te şiddetli yağış ve fırtına

Gercüş güne sağanak yağış ve fırtınanın etkisiyle başladı. İlçede kısa sürede etkisini artıran yağış, ana cadde ve ara sokaklarda büyük su birikintilerine yol açtı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda mahsur kalma tehlikesi atlattı. Yağışla birlikte etkili olan fırtına, ilçenin farklı noktalarında hasara neden oldu. Park ve bahçelerde bulunan ağaçlar, şiddetli rüzgarın etkisiyle köklerinden sökülerek devrildi. Devrilen ağaçlar şans eseri can kaybına yol açmazken, çevrede maddi hasar meydana geldi.



