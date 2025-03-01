Gergin görüşme sonrası Zelenskiy "Özür dilemeyeceğim" dedi, Trump sert çıktı: "Ölüm istiyor"

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy arasında Beyaz Saray'daki görüşmede tansiyon yükseldi. Trump, Zelenskiy'e kameralar önünde "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum." dedi. Dünyanın takip ettiği görüşmede gerilim bir anda yükselince, Trump tarafından 'azarlanan' Zelenski, Beyaz Saray'ı terk etti.

Bir anda tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan görüşme sonrası iki liderden peş peşe açıklamalar geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir ABD televizyonuna verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı gergin görüşme ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ZELENSKİY: "ÖZÜR DİLEMEYECEĞİM"

Trump’tan özür dilemeyi düşünüp düşünmediği sorulan Zelenskiy, "Hayır, başkana ve Amerikan halkına saygı duyuyorum. Ama bence dürüst olmalıyız ve yanlış bir şey yaptığımızdan emin değilim" yanıtını verdi.

Kameralar önünde yaşanan gerginliğin her iki taraf için de iyi olmadığını belirten Zelenskiy, "Ben çok açıktım ama Ukrayna'nın Rusya'ya karşı tutumunu değiştiremem" dedi.

Demokrasiye ve özgür basına büyük saygı duyduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ancak, bazen bazı şeyleri basın olmadan tartışmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. Zelenskiy, "Medyaya her zaman açığım ama çok hassas konular var. Sadece dürüst olmak istiyorum ve ortaklarımızın durumu doğru anlamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"AMERİKALILAR EN İYİ DOSTLARIMIZ"

Yaşanan gerginliğe rağmen ABD’nin Ukrayna'nın dostu olduğunu belirten Zelenskiy, "Bu çok açık ki Amerikalılar bizim en iyi dostlarımız, Avrupalılar bizim en iyi dostlarımız ve Putin ile Rusya düşmanız" şeklinde konuştu.

Trump ile ilişkisinin düzelebileceğini düşünüp düşünmediği sorusuna "Evet" yanıtını veren Zelenskiy, ABD ile Ukrayna arasındaki güçlü bağlara dikkat çekti. Bu bağların iki devlet başkanının bireysel ilişkisinden çok daha derin olduğunu belirten Zelenskiy, "Halklarımız arasında da güçlü ilişkiler var. Bu yüzden halkımızın teşekkürlerini her zaman ABD halkına iletiyorum. Bu çok, çok önemli ve bunun için üzgünüm. Güçlü ilişkilere sahip olmayı çok istedik ve bunu başaracağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.

"BARIŞA HAZIRIZ AMA..."

Putin ile bir anlaşma imzalamaya hazır olduklarını ancak bunun için şartın "adil ve kalıcı bir barış" olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Barışa hazırız, ancak güçlü bir konumda olmalıyız" dedi.

TRUMP: "ŞANSINI ÇOK FAZLA ZORLADI"

ABD Başkanı Donald Trump da Washington D.C’den ayrılmadan önce, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşme ile ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Görüşmenin iyi geçmediğini belirten Trump, "Onun açısından pek de iyi sonuçlanmadığını söyleyebilirim. Şansını çok fazla zorladı" dedi.

"SONUNDA ÖLÜM İSTİYOR"

Amaçlarının barış olduğunu vurgulayan Trump, "Büyük bir gücün desteğini alıp cesaretlendiği için barış yapmayan birini aramıyoruz. Barış arıyoruz. 10 yıllık bir savaşa girip oyun oynamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Zelenskiy’i savaşı devam ettirmek istemekle suçlayan Trump, "Peşinde olduğu şey, benim peşinde olduğum şey değil. Savaşmak, savaşmak ve sonunda ölüm istiyor. Bu hafta 2 bin kişi öldü, genç Ukraynalılar ve Ruslar. Onları önemsiyorum. Herkesi önemsiyorum" şeklinde konuştu.

"PUTİN SAVAŞI BİTİRMEK İSTİYOR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşı bitirmek istediğini, ancak Zelenskiy’nin buna razı olmadığını ima eden Trump, "Başkan Putin savaşı bitirmek istiyor. O (Zelenskiy) ise, bizi anlaşmaya ve savaşa devam etmeye ikna etmek isteyen bir adam. Ama biz bunu yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMA YAPMAK İSTİYORUM"

Trump, Zelenskiy’nin elinde koz olmadığını, bu nedenle barış yapmak istediğini açık şekilde söylemesi gerektiğini vurguladı. Rusya - Ukrayna savaşını sona erdirecek bir anlaşma için çaba gösterdiğini yineleyen Trump, "Sadece bir anlaşma yapmak istiyorum. Ve eğer anlaşma gerçekleşirse, iyi. Ancak elinde koz olmayan birini cesaretlendiremezsiniz. Savaşı bitireceğiz ya da onları bırakıp ne olacağını göreceğiz. Bırakın savaşsınlar" ifadelerini kullandı. Trump, Zelenskiy'e Beyaz Saray'ı terk etmesini söyleyip söylemediği şeklindeki soruya ise "Sanırım cevabını biliyorsunuz" yanıtını verdi.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır