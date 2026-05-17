HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Geri manevra yapan aracın çarptığı müdür ağır yaralandı

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Yenipazar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dursun Durmaz ağır yaralandı.

Geri manevra yapan aracın çarptığı müdür ağır yaralandı

Kaza, Hükümet Mahallesi Irmak Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.K.D. yönetimindeki hafif ticari araç, geri manevra yaptığı sırada Yenipazar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dursun Durmaz’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Durmaz’ın kulağından kan geldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi’nde yapılan Durmaz, daha sonra Aydın Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan Dursun Durmaz’ın entübe edildiği öğrenildi. Kazaya karışan araç sürücüsü M.K.D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Geri manevra yapan aracın çarptığı müdür ağır yaralandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakarya’dan Kocaeli’ye gelen araçta uyuşturucu ele geçirildiSakarya’dan Kocaeli’ye gelen araçta uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralıŞanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Rasim Ozan Kütahyalı telefonun şifresini vermedi! "Soruşturmadaki deliller çok sağlam"

Rasim Ozan Kütahyalı telefonun şifresini vermedi! "Soruşturmadaki deliller çok sağlam"

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

İşte Eurovision 2026 birincisi olan ülke! Tepkilerin odağındaki İsrail ise...

İşte Eurovision 2026 birincisi olan ülke! Tepkilerin odağındaki İsrail ise...

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor: Yoğun ilgi var

Kilosu 2 bin TL'ye satılıyor: Yoğun ilgi var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.