Geri sayım başladı: Samsung Galaxy S26 serisi geliyor! Galaxy Unpacked bu akşam! Peki neler tanıtılacak, etkinlik nasıl izlenecek?

Samsung, 25 Şubat'ta San Francisco'da Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceğini duyurmuştu. Nitekim takvimlerin 25 Şubat'ı göstermeye başlamasıyla beraber Galaxy Unpacked etkinliği için artık gözler Samsung'a ve şirketin neler tanıtacağına çevrildi.

GALAXY UNPACKED ETKİNLİĞİNDE NELER OLACAK?

Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğinde bir süredir hakkında yapılan sızıntılarla gündemde olan yeni Galaxy serisini görücüye çıkarması bekleniyor. Yeni S serisi akıllı telefonların Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra'dan oluşacağı tahmin ediliyor.

Serinin en gelişmiş modeli Galaxy S26 Ultra'da meraklı gözlerin ekrandaki bilgileri görmesinin önüne geçen "Gizlilik ekranı" adında yeni bir özelliğin de yer alması bekleniyor.

Şirketin yeni Galaxy S serisi dışında Galaxy AI hakkındaki yenilikleri, yeni Bixby'yi de tanıtması bekleniyor. Ayrıca, Galaxy Buds 4 kablosuz kulaklık serisinin de etkinlikte görücüye çıkması çok muhtemel.

SAMSUNG GALAXY UNPACKED ETKİNLİĞİ NASIL İZLENECEK?

Etkinlik, Samsung.com, Samsung Newsroom ve Samsung’un YouTube kanalı üzerinden saat 21:00’de Türkiye’den de canlı yayınlanacak.