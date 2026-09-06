HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Germencik’te 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde, hakkında 13 yıl 11 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Germencik’te 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, hakkında ’binanın eklentisi içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ ve ’hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından toplam 13 yıl 11 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç. (24) tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri açıklarında çalışmalar yoğunlaştı! 5. güne girildiSilivri açıklarında çalışmalar yoğunlaştı! 5. güne girildi
Canlı yayında eve polis baskını: "Gitti Hürrem, aldılar onu"Canlı yayında eve polis baskını: "Gitti Hürrem, aldılar onu"

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de restoranda kanlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

Denizli'de restoranda kanlı çatışma: 2 ölü, 3 yaralı

Hakan Fidan sürprizi! Kaldırımda yürürken denk geldi

Hakan Fidan sürprizi! Kaldırımda yürürken denk geldi

Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Vlahovic ile devirdi!

Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Vlahovic ile devirdi!

Evinde ölü bulunmuştu! İlk inceleme sonucu dikkat çekti

Evinde ölü bulunmuştu! İlk inceleme sonucu dikkat çekti

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

İnternetten satışta yeni dönem! "Vergisiz satış" devri bitti

İnternetten satışta yeni dönem! "Vergisiz satış" devri bitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.