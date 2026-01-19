HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Germencik’te çaylar Başkan Zencirci’den

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci soğuk havaya rağmen özveriyle çalışan işçilere çay götürdü, molalarına katıldı.Germencik Belediye Başkanı Zencirci soğuk havaya rağmen özveriyle çalışan belediye ekiplerini ziyaret ederek işçilere çay ikram etti.

Germencik’te çaylar Başkan Zencirci’den

Germencik Belediye Başkanı Zencirci soğuk havaya rağmen özveriyle çalışan belediye ekiplerini ziyaret ederek işçilere çay ikram etti. Sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi’nde devam eden yol yapım çalışmasından bir işçinin paylaşımını gördüğünü ifade eden Başkan Zencirci termoslarla çay götürüp işçilere ikram etti.

Germencik’te çaylar Başkan Zencirci’den 1

Başkan Zencirci "Sabah saatlerinde bir işçimizin paylaşımını gördüm. İşçilerimiz ateş yakıp bir yandan ısınıyor, diğer yandan yol güzergahındaki buzun çözülmesini bekliyorlarmış. Termoslarımızı aldık hem saha incelememizi yaptık, hem de emekçi arkadaşlarımıza çay ikram ettik. Emekleri ve özverileri için teşekkürlerimi sunuyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.

Germencik’te çaylar Başkan Zencirci’den 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivas-Malatya kara yolu trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyruğu oluştuSivas-Malatya kara yolu trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyruğu oluştu
Bandırma’da metruk binada soba yangını, 1 kişi dumandan etkilendiBandırma’da metruk binada soba yangını, 1 kişi dumandan etkilendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Germencik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Sahadan çekildiler

Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Sahadan çekildiler

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.