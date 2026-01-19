Germencik’te çaylar Başkan Zencirci’den

Germencik Belediye Başkanı Zencirci soğuk havaya rağmen özveriyle çalışan belediye ekiplerini ziyaret ederek işçilere çay ikram etti. Sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi’nde devam eden yol yapım çalışmasından bir işçinin paylaşımını gördüğünü ifade eden Başkan Zencirci termoslarla çay götürüp işçilere ikram etti.

Başkan Zencirci "Sabah saatlerinde bir işçimizin paylaşımını gördüm. İşçilerimiz ateş yakıp bir yandan ısınıyor, diğer yandan yol güzergahındaki buzun çözülmesini bekliyorlarmış. Termoslarımızı aldık hem saha incelememizi yaptık, hem de emekçi arkadaşlarımıza çay ikram ettik. Emekleri ve özverileri için teşekkürlerimi sunuyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA