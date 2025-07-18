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Germencik’te durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Germencik’te durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından İzmir-Aydın Otoyolu Germencik gişelerinde yol kontrolü faaliyeti esnasında durdurulan bir araçta bulunan 2 şahsın hal ve hareketlerinden şüphelenilmesi ve araç içerisinde gözle görünebilecek bir şekilde şoför koltuğu ile gaz pedalı arasında uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen malzeme tespit edildi. Adli makamlardan alınan karara istinaden uyuşturucu madde köpeği ile de araç içerisinde yapılan aramada, bir miktar kokain, 100 Gram kubar esrar ele geçirildi. Yakalanan K.C.B. ve K.S. isimli şüpheli şahısların yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şoför hakkında ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari işlem yapıldı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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