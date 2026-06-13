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Gesi Fatih Mahallesi sordu Başkan Palancıoğlu cevapladı

Melikgazi ilçesinde hızla devam eden ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programları kapsamında Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile Gesi Fatih Mahallesi sakinleri ile buluştu.

Gesi Fatih Mahallesi sordu Başkan Palancıoğlu cevapladı

Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmalarda vatandaşlar, mahallelerine ve Melikgazi ilçesine dair talep, öneri ve beklentilerini doğrudan iletme fırsatı buldu. Melikgazi’nin her köşesinde vatandaşlarla iç içe olmaya, onların sesine kulak vermeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, "‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ buluşmalarımız sayesinde hizmetlerimizi yerinde değerlendiriyor, vatandaşlarımızın taleplerine göre şekillendiriyoruz. İlçemizin her mahallesine dokunan, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükselten hizmetleri hayata geçirirken kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Mahallelerimizde hemşehrilerimizle bir araya gelerek talep, öneri ve görüşlerini alt yapı kurumlarımız, başkan yardımcılarım ve birim müdürlerimle birlikte dinledik; devam eden çalışmalarımız ile Melikgazi’mizin geleceğine yön veren projelerimizi de paylaşıyoruz. Bu mahallemize güzel bir sosyal tesis yaptık, 2 adet akıl küpü kütüphanesi yaptık. Cami yaptık yeni bir cami daha yapıyoruz. Buraya bir de hastane getirdik. Bu mahalle yoğun nüfuslu bir yer. Buraya büyük bir hastane yapılıyor. Hastane gelmesi önemliydi. En büyük hizmetlerden biri de bu oldu. Buraya bir sağlık merkezi kazandırdık. Yollar, parklar, kaldırımlar yaptık. Ana yolu ışıklandırıp ağaçlandırarak çok güzel bir hale getirdik. Yaptığımız tüm hizmetler vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet alması için. Birlik ve beraberlik içerisinde, ortak hedefler doğrultusunda ilçemize hizmet etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Vatandaşların sorularını cevaplayıp talep ve önerilerini not aldıklarını söyleyen AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin de "Melikgazi’mizde güzel hizmetler yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Ortak akıl ve istişare kültürüyle Melikgazi’miz için çalışmaya, hemşehrilerimizle gönül bağımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise, "‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programımız ile tüm mahallelerimizi geziyor ve vatandaşlarımızın taleplerini ve isteklerini dinleyerek, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Mustafa Başkanımız büyük ve yoğun nüfuslu bir ilçeye hizmet ediyor. Her mahallede birçok projesi var. Kaynakları doğru kullanarak güzel işler yapıyor. Başkanımızı güzel hizmetlerinden dolayı alkışlıyorum. Belediyeler belirli planlamalar çerçevesinde hizmet ediyor. Başkanımız da sağ olsun bu planları güzel yapıyor. İlçeye birçok alanda proje kazandırılmış. Türkiye’de en çok okul yapan belediye olduğu tescillenmiş. Artık herkes bunu biliyor. Gençlere ve çocuklara yatırım yapıyor. Bu çok kıymetli. Bunun içinde ayrıca teşekkür ederim" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Melikgazi yaşam
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