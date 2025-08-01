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Gıda satıcılarına yönelik denetimler sürüyor

Erzurum’da son bir hafta içerisinde gıda satışı yapan işletmelere yönelik 334 denetim gerçekleştirildi.

Gıda satıcılarına yönelik denetimler sürüyor

Erzurum Valiliğince yapılan açıklamada, "İlimizde, 25 Temmuz - 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında yem, gıda ve gıda ile temas eden madde/malzeme üreten işletmelere yönelik toplam 334 denetim gerçekleştirilmiştir. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 2 numune alınmış, bunlardan 1’i olumlu sonuçlanmış, diğerinin sonucu ise beklenmektedir" denildi. Yapılan açıklamada ayrıca vatandaşların 7/24 ulaşabildiği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 16 başvurunun da titizlikle değerlendirildiği ifade edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Erzurum
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