Gıda zehirlenmesi nedir, belirtileri nelerdir?

Genel beden sağlığını korumak ve ilerleyen yaşa rağmen sağlıklı bir yaşam sürebilmek adına vücuttaki sistemlerin düzenli olarak çalışması son derece önemli kabul edilir. Sindirim sisteminin sağlıklı olarak çalışması da genel beden sağlığını koruyan durumlardan biridir.

Ferhan Petek

Kişilerin tükettikleri besinleri sindirerek emmesi, büyüme, enerji, doku onarımı için kullanılabileceği maddelere dönüştüren organlar sistemi sindirim sistemi olarak anılmaktadır. Sindirim sistemi içinde bir arada uyum içinde çalışan ve çalışması gereken çeşitli organlar da yer almaktadır. Tüm bu organlar bedenin gereksinim duyduğu besinleri tüketilen gıdalardan çekerek vücudu besler. Bu sistemde oluşabilen bazı hastalıklar ve rahatsızlıklar geçici ya da kalıcı olarak insan sağlığını riske atabilir.

Gıda zehirlenmesi nedir, neden olur?

Gıda zehirlenmesi durumu, virüs, toksinler, parazitler, bakteriler ile kotamine olmuş besinlerin tüketilmesi sonucunda sindirim sisteminin enfeksiyon kapması ya da tahriş olması ile ortaya çıkabilen ve geçici özelikteki bir durumdur. Birçok belirti ile kendini gösteren gıda zehirlenmesi durumunda durum fark edilir edilmez belirtiler takip edilmeli ve vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir.

Vaktinde müdahale dildiği takdirde geçici bir durum olduğu için gıda zehirlenmesi tedavi edilebilir bir rahatsızlık olarak kabul edilmektedir. Ancak bağışıklık sistemi düşük olanlar, 65 yaş üstü kişiler, çocuklar, emziren anneler, hamileler gibi kişiler risk grubunda olduğu için belirtiler görüldüğü anda doktora ya da bir sağlık kuruluşuna gidilmezse genel beden sağlığı da ciddi risk altına girebilmektedir. Genel olarak en sık rastlanan gıda zehirlenmesi nedenleri şunlardır:

  • Parazitler
  • Virüsler
  • Hijyen eksikliği
  • Bakteriler
  • Toksinler
  • Gıdaların uygun olmayan koşullarda saklanması
  • Bakteriler

Gıda zehirlenmesi nasıl anlaşılır? Gıda zehirlenmesi belirtileri nelerdir?

Kişilerin gıda zehirlenmesi yaşadığını gösteren belirtiler, aslında vücudun çeşitli yollar ile daha çok yiyecek ve içeceklere bağlı olarak içine giren bakterilerden, virüslerden ya da parazitlerden kurtulma çabası olarak yaşanabilir. Bu yüzden de gıda zehirlenmesi belirtileri daha çok vücudun içeri giren yabancı ve zararlı maddeler ile savaşarak onları vücuttan atma çabası olarak değerlendirilir.
Gıda zehirlenmesi belirtileri genel olarak şu şekilde seyreder:

  • Kusma
  • Mide bulantısı
  • Kanlı da olabilen sulu ishal
  • Ateş
  • Titreme nöbetleri
  • Çift görme
  • Bulanık görme
  • Baş ağrısı
  • Uzuvlarda hareket kısıtlılığı veya kaybı
  • Karında şişlik
  • Gaz
  • Yutmada güçlük yaşama
  • Halsizlik
  • Ciltte kaşıntı
  • Karıncalanma hissi

Genel olarak gıda zehirlenmeleri kısa sürer ve kendi kendine geçer ama ağır olarak seyreden ve kendi kendine geçmeyen durumlar da olabilir. Bu durumlarda hemen bir sağlık kurumuna gidilmeli ve hastanın gıda geçmişi doktora ayrıntılı olarak verilmelidir. Doktor uygun görürse kan testleri ve gaita testi yaptırılabilir.

