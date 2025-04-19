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Gıdada güvenlik alarmı! Ulusal kalıntı izleme programı eğitimi başladı

Tüketici sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen Ulusal Kalıntı İzleme Programı (UKİP) kapsamında düzenlenen eğitim programı Adana’da başladı. Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen açılışa, Türkiye genelinden 53 ilden gelen veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat ve su ürünleri mühendisi olmak üzere toplam 57 teknik personel katıldı.

Gıdada güvenlik alarmı! Ulusal kalıntı izleme programı eğitimi başladı

Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitim programının açılışı gerçekleşti. 53 ilden Ulusal Kalıntı İzleme Programı'na (UKİP) ait iş ve işlemleri yürüten 57 veteriner hekim, gıda mühendisi, ziraat ve su ürünleri mühendisinin katıldığı eğitimin 2 gün devam edeceği belirtildi.

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UKİP kapsamında alınan numunelerin, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi'ne (GGBS) kaydedildiği, analiz sonuçlarıyla bu sistem üzerinden takip edildiği ifade edildi. Eğitimde numune alımında görevli personellere mevzuat bilgisi, numune alma yöntemleri ve GGBS'nin kullanımı gibi konularda bilgiler verileceği kaydedildi.

UKİP izleme planı kapsamında alınan izleme numunelerinin sonuçlarının, Bakanlığın Kodeks Dairesi tarafından incelendiği ayrıca Numune Alma Planı ve İl Numune Alma planlarına altlık oluşturduğu aktarıldı.

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"TOPLUM TARAFINDAN TÜKETİLİYOR, SAĞLIKLI OLMALI"

Programa katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, gıda güvenliğinin bakanlığın en çok üzerinde durduğu bir konu olduğunu belirterek, "Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik, 17 Aralık 2011 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, gıda güvenilirliğini sağlayarak tüketici sağlığını korumaktır. Hangi gıda maddesi olursa olsun bunun bir şekilde toplum tarafından tüketildiğini ve sağlıklı olması gerektiğini bilerek işimize odaklanmalıyız" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gıda takviyesi tarım ziraat
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