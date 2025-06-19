Gine Bissau'nun başkenti neresi? Gine Bissau'nun başkenti hakkında bilgiler

Afrika kıtası nüfus yoğunluğu ve yüzölçümü bakımından dünya genelinde en büyük ikinci kıta kabul edilmektedir. Bu kıta bitişik olarak kabul edilen adalar ile birlikte toplamda 30 milyon kilometrekarelik bir alan kaplamaktadır.

Gine Bissau, toplamda 724 kilometrekarelik bir alana sahiptir. Bu sınırın 338 kilometrelik kısmı ülkenin kuzeyinde yer alan Senegal’e; 398 kilometresi de doğusunda yer alan Gine Devleti’ne aittir. Ülkenin batı kısmında yer alan Atlantik Okyanusu ise 350 kilometrelik bir kıyı uzunluğuna sahiptir. 28.120 kilometrekarelik yeşil alana sahip olan ülkenin 8000 kilometrekarelik alanı sudan oluşmaktadır.

Ülkenin en yüksek olan dağı Madino do Boe Dağı’dır. Bu dağ 262 kilometre yüksekliğe sahiptir. Gine Bissau içindeki en önemli nehirler Rio Corubal, Rio Cacheu ve Rio Geba nehirleridir. Ana kara kıtası dışında Bissagos Takımadaları'na sahip olan ülkede bu takımadaları toplam olarak 88 adet adadan meydana gelmektedir.

İklim özellikleri olarak Gine Bissau’da hakim olan iklim tropikal iklimdir. Buna göre ülke yıl boyunca sıcak ve nemli bir havaya sahiptir. Ortalama sıcaklık seviyesi 24 derece civarında seyretmektedir. En çok aralık ve nisan ayları arasında Garmattan isimli çöl rüzgarlarının etkisi altında olan ülkede kurak bir dönem yaşanır. Mayıs ve ekim ayları arasında yağmurlar da görülmektedir. Bu aylar arasında en çok temmuz ve ağustos aylarında yağmur şiddeti ve sıklığı artmaktadır.

Oldukça genç bir nüfusa sahip olan Ginne Bissau ülkesinde 2009 yılında son olarak gerçekleştirilen sayımların ardından yapılan açıklamalara göre nüfus 1.449,230 civarındadır. 2020’de açıklanan tahmini sonuçlara göre ise nüfusun yüzde elliden fazlası 0 ile 24 yaş aralığındadır. Yapılan son sayıma göre nüfusun %43 oranını 14 yaş ve altı kişiler oluşturmaktadır. 65 yaş ve üzeri kişiler ise nüfusun %3’ünü kapsamaktadır.

Ağırlıklı olarak Afrika kökenli bir nüfustan oluşan ülkede genel olarak Avrupa kökenliler oldukça azdır. Farklı diller, kültürler ve sosyal yapılar bir arada yaşamakta ve ülke nüfusunu 25 kadar farklı etnik grup meydana getirmektedir. Ülkenin demonimini Gine Bissaulu kişiler oluştururken kabul edilen resmi dil Portekizce'dir. Ancak Kreolce dili de bölgesel olarak kullanılan ve tanınan bir dildir.

Ülke nüfusunun yarısından biraz daha azının İslam dini mensubu olduğu bilinmektedir. 2020 yılında yapılan sayımların ardından yapılan açıklamalara göre yerel dinlere olan inanca sahip olan kişiler %35 civarındadır. Hristiyan kişiler ise ülkenin nüfusunun %20’sini oluşturmaktadır.

Afrika ortalamasına göre ülkenin temiz su kaynaklarına ulaşabilen nüfusu oldukça yüksektir ve nüfusun %79’u kadar bir kısmı temiz su kaynaklarına ulaşabilmektedir. Genel olarak 15 yaş altında olan nüfusun okuma yazma oranı ise 2015 verileri doğrultusunda nüfusun yarısından fazladır.

Cumhuriyet yönetimini benimseyen ülkede bağımsızlık ilanı resmi olarak 24 Eylül 1973 yılında gerçekleştirilmiştir. Bağımsızlığın tanındığı gün olarak 10 Eylül 1974 tarihi belirlenmiştir ve ülkenin ulusal günü 24 Eylül’dür. Toplam yüzölçümünün 36.125 kilometrekare olduğu ülkede kullanılan resmi para birimi Batı Afrika CFA Frangı’dır.

Gine Bissau'nun başkenti neresidir?

Gine Bissau Cumhuriyeti’nin en büyük şehri ve aynı zamanda ülkenin başkenti olan şehir Bissau şehridir. 2024 yılında yapılan sayıma göre tahmini olarak şehrin nüfusu 355 bin civarındadır. Atlas Okyanusu kıyısında kurulu olan şehir Geba Nehri boyunca uzanmaktadır.

Bissau şehri aynı zamanda ülkedeki ana liman ve hem askeri hem de yönetim merkezi olarak da kabul edilmektedir. Ana ticari maddeler olan palmiye yağı, ahşap ürünler, yer fıstığı ve kauçuk son derece önemlidir.