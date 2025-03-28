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Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışı gerçekleştirildi

28.03.2025 16:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün burada sadece bir caminin değil, aynı zamanda kalpten kalbe kurduğumuz bir kardeşlik köprüsünün de açılışını yapıyoruz." dedi.

Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Sizlerin vasıtasıyla dost ve kardeş Gine halkına en derin selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyor, mübarek Cumanızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İnşası tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Bugün burada sadece bir caminin değil, aynı zamanda kalpten kalbe kurduğumuz bir kardeşlik köprüsünün de açılışını yapıyoruz.

2023 yılında temelini attığımız caminin tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Bizim inancımızda camiler sadece taş ve harçla yükselen yapılar değil, akıl, iman ve vicdanla inşa edilen eserlerdir.

3200 metrekarelik geniş bir alan üzerine inşa edilen bu kıymetli eser de aramızdaki kardeşliğin bir nişanesi olacaktır.

Aynı anda 2100 kişinin ibadet edebileceği şekilde tasarlanan camimiz, maşallah mimarisiyle, tezyinatıyla, peyzajıyla göz dolduruyor.

Osmanlı cami mimarisinin tek hacimli ve revaklı etkilerini ihtiva eden bu eserle Gine'de Türk-İslam geleneğinin zengin süsleme motiflerini tüm insicamıyla yansıtmayı hedefledik.

Albayrak grubumuz başta olmak üzere bu güzide eserin proje ve finansmanından yapımında emeği geçen herkesi şahsım, milletim adına tebrik ediyorum.

İşçisinden, mimar ve mühendisine, projede yer alan tüm kardeşlerime, camimizin inşasına destek olan tüm Gine makamlarına canı gönülden teşekkür ediyorum.

Bu düşüncelerle camimizin minarelerinden yükselecek ezan-ı Muhammedilerin Gine'de atan kalplere huzur ve sükunet vermesini, kardeşlik ve dayanışmamızı daha da güçlendirmesini temenni ediyorum.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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