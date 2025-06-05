Ginkgo bilobanın faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Ginkgo biloba faydaları, yan etkileri ve zararları

Özellikle son yıllarda, doğal yaşam düzenini kurmak isteyen, sağlıklı bir beslenme ile doğal ürünler tüketmeyi tercih eden kişilerin sayıları her geçen gün artmaktadır. Bu durumun da bir sonucu olarak dünya genelinde ve Türkiye’de üretilen ya da yetişen bazı ürünler çeşitli beslenme listelerinde, menülerde ya da diyet programlarında yer almaya başlamıştır. Sağlığı ve zayıflamayı, kilo vermeyi destekleyici özelliği de bulunan bu ürünler doktor onayı ile kullanıldığı sürece insan sağlığına birçok fayda sağlayabilirler.

Ginkgo biloba nedir?

Ginkgo biloba, diğer adı ile mabet ağacı, insan sağlığına birçok farklı açıdan fayda sağlaması ile tanınan, Japonya, Kore, Çin başta gelmek üzere Uzak Doğu’da yetişen bir ağaç türüdür. Bu ağacın bitkisi olan Ginkgo biloba kış aylarında yapraklarını döker. Boyu ise 40 metreye kadar uzayabilir. Görüntüsü filin kulağına benzetilir. Sıvı, kapsül, toz formlarına dönüştürülerek çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanılabilir.

Ginkgo biloba içeriğinde ginkdolidler ve terpenoidle bulunur. Bu etken olan maddelerle birlikte A B ve C vitaminleri ile flavon glikozitleri de yer almaktadır. Birçok faydası bulunan Ginkgo biloba bilinçli bir şekilde kullanıldığı ve tüketildiği takdirde birçok hastalığın tedavi sürecinde de faydalı olabilmektedir.

Ginkgo bilobanın faydaları nelerdir? Ginkgo biloba neye iyi gelir?

En bilinen ve kabul edilen ginkgo biloba faydaları şu şekilde sıralanabilir:

İltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

Kan damarlarının genişlemesini sağlar ve böylece kan akışını arttırır.

Kalp sağlığına iyi geldiği bilinir.

Demans belirtilerini azalttığı bilinir.

Kaygıyı ve stresi azaltır.

Depresyon tedavilerinde kullanılabilir.

Adet dönemi öncesinde hormonal dalgalanmaları ve ağrıları azaltabilir.

Cinsel işlevde bozukluk durumun tedavi edici özelliği bulunur.

Göz sağlığını korur ve görme bozukluklarını düzeltebilir.

Bağışıklığı güçlendirir.

Cinsel isteği ve gücü artırır.

Baş ağrısı başta gelmek üzere çeşitli ağrıları dindirdiği bilinir. Ginkgo biloba farklı formlarda tüketilebilir. En çok yaprakları kurutularak çay formunda kullanılır. 1 fincan kaynar su ile kolaylıkla ginkgo biloba çayı hazırlanabilir. 1 kaşık ginkgo biloba yaprağının 1 bardak kaynar su içinde demlenmesi ve birkaç dakika bekletilmesi yeterli olacaktır. Arzuya ve damak tadına göre bal ve limon ile tatlandırılabilir.

Ginkgo biloba ayrıca farklı formlarda kozmetik ürünleri içinde de yer alabilmektedir. Yağ formunda hazırlanan ginkgo biloba çeşitli masaj yağları içinde de kullanılmaktadır. Ancak tüketim süresine ve miktarına dikkat edilmesi gerekir. Aksi takdirde ginkgo biloba yan etkileri görülebilir ve çok yararlı olması ile bilinen ginkgo biloba zararları ile ortaya çıkabilir.

Ginkgo bilobanın olası yan etkileri şu şekilde kendini gösterebilir:

Baş dönmesi

Çeşitli alerjik tepkimeler

Kan sulandırma

Kanama

Baş ağrısı

Midede sorunlar

Kusma

Bulantı

Özellikle kronik hastalığı ya da alerjik durumları bulunanlar, yaşlı kişiler, çocuklar, hamileler, emziren anneler başta gelmek üzere herkesin kullanım miktarına dikkat etmesi gerekir. Doktora danışmadan kullanılması olası yan etkilerin görülmesi ihtimali nedeniyle sakıncalı olabilmektedir. Bilinçsizce tüketilmesi başka hastalıklara neden de olabilir.