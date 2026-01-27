HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Girdiği iş yerinden koltuk çaldı

Afyonkarahisar’da polis tarafından son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalanırken, ekipler ofis koltuğu çalan bir kişiyi de gözaltına aldı.

Girdiği iş yerinden koltuk çaldı

Afyonkarahisar il emniyet müdürlüğünden denetimlerle ilgili yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin kentin farklı noktalarında Bir hafta boyunca yapıldığı belirtildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 27 kişinin yakalandığı belirtilirken, "Denetimlerde 6 bin150 şahsın ve bin 876 aracın sorgusu yapılmıştır. Denetimlerde bıçak taşıyan 13 şahsa 48 bin 165 TL idari para cezası kesilmiştir. Denetimlerde ayrıca 2 adet uyuşturucu emzirilmiş peçete ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.

Girdiği iş yerinden koltuk çaldı 1

Öte yandan, ekipler son bir hafta içerisinde meydana gelen 4 hırsızlık olayını da aydınlatırken ofis koltuğu da çalan bir şahıs gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Girdiği iş yerinden koltuk çaldı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Menderes Nehri suya kavuştuMenderes Nehri suya kavuştu
İş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybettiİş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.