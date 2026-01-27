Girdiği iş yerinden koltuk çaldı

Afyonkarahisar il emniyet müdürlüğünden denetimlerle ilgili yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin kentin farklı noktalarında Bir hafta boyunca yapıldığı belirtildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 27 kişinin yakalandığı belirtilirken, "Denetimlerde 6 bin150 şahsın ve bin 876 aracın sorgusu yapılmıştır. Denetimlerde bıçak taşıyan 13 şahsa 48 bin 165 TL idari para cezası kesilmiştir. Denetimlerde ayrıca 2 adet uyuşturucu emzirilmiş peçete ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.

Öte yandan, ekipler son bir hafta içerisinde meydana gelen 4 hırsızlık olayını da aydınlatırken ofis koltuğu da çalan bir şahıs gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA