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Giresun Belediye Başkanvekili Kara, YENİ Parti’den istifa etti

Giresun Belediye Başkanvekili Alptuğ Kaan Kara, YENİ Parti’den istifa ederek, bağımsız meclis üyeleri arasına katıldı.

Giresun Belediye Başkanvekili Kara, YENİ Parti’den istifa etti

Giresun Belediye Meclisi’nin dün gerçekleştirilen oturumunda, YENİ Parti bünyesinde meclis üyeliği ve belediye başkanvekilliği görevlerini yürüten Alptuğ Kaan Kara’nın partisinden istifa ettiği öğrenildi. İstifasının ardından meclis oturumuna katılan Kara’nın bağımsız meclis üyelerinin bulunduğu sırada yer aldığı görüldü. Parti üyeliğini sonlandıran Kara’nın belediye başkanvekilliği görevine ise devam ettiği belirtildi.

ÜYE SAYISI 15'E DÜŞTÜ

Kara’nın istifasıyla Giresun Belediye Meclisi’ndeki siyasi dengeler de değişti. Daha önce CHP’den ayrılarak bağımsız kalan 5 üyeye Kara’nın da eklenmesiyle bağımsız meclis üyelerinin sayısı 6’ya yükseldi. YENİ Parti’nin meclisteki üye sayısı ise 15’e düştü.

Bağımsız üyelerin sayısındaki artışın önümüzdeki dönemde Giresun Belediye Meclisi’nde yapılacak oylamalarda ve komisyon çalışmalarında etkili olabileceği değerlendiriliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Yeni Parti
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