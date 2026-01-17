Giresun’da aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu Bulancak Belediye Plajı mevkisinde Giresun istikametine giden A.D. idaresindeki 76 AAJ 827 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Olay yerine çağrılan sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan tır şoförü A.D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ İHTİMALİ

Iğdır nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen A.D.'nin kalp krizi geçirmesinin ardından kaza yaptığı üzerinden durulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.