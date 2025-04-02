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  4. Giresun’da denize düşen çocuk hayatını kaybetti

Giresun’da denize düşen çocuk hayatını kaybetti

02.04.2025 20:41
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Giresun’da deniz kenarında oynarken denize düşen 7 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Giresun’da denize düşen çocuk hayatını kaybetti

Olay, saat 16.30 sıralarında Merkez ilçeye bağlı Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü karşısında yaşanan olayda 7 yaşındaki Irak uyruklu Abdurazak Al Mohammadi ve Suriye uyruklu 6 yaşındaki Ö.İ. kayalıkların üzerinde oynarken Iraklı Abdurazak’ın ayağı kayarak denize düştü. Ö.İ.’nin ailesine haber vermesi üzerine abisi H.İ. (20), deniz kenarına gelerek Abdurazak’ı denizden çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Abdurazak, Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdurazak Al Mohammadi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giresun
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