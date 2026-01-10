Giresun'da fırtınada bazı seralar ve yayla evleri hasar gördü

Kuvvetli fırtınanın hasara yol açtığı Yavuzkemal beldesine bağlı obaları ziyaret eden Belediye Başkanı Adem Önal, zarar gören sera ve evlerde incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla birebir görüşen Başkan Önal, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve belediye olarak süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

OLUMSUZ HAVALARDA SERALAR VE YAYLA EVLERİ HASAR GÖRDÜ

Başkan Önal, son yıllarda belediyenin desteğiyle seracılığın bölgede önemli ölçüde arttığını belirterek, "Belediyemizin teşvikleriyle yaylalarımızda seracılık gelişmeye başlamış, bu durum yöre halkının hem ekonomisine hem de üretime önemli katkı sağlamıştı. Ancak yaşanan fırtına nedeniyle bazı vatandaşlarımızın seraları ile bazı yayla evlerimizin çatıları zarar gördü" dedi.

HASARLAR BELEDİYE DESTEĞİYLE GİDERİLECEK

Hasarların giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatılacağını vurgulayan Önal, "Zarar gören alanlarda tespitlerimizi yerinde yapıyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için belediye olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Evlerin ve seraların yeniden onarılması noktasında sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır