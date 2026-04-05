Giresun’da kayıp yaşlı adam ölü bulundu

Giresun’un Çamoluk ilçesinde kendisinden haber alınamayan 96 yaşındaki adam ölü olarak bulundu. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı Hacıahmetoğlu köyünde yaşayan 96 yaşındaki Tahsin Keleşoğlu’ndan, dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Keleşoğlu’nun, köydeki tarlasına sulama sistemi bağlamak amacıyla ilçe merkezinden ayrıldığı öğrenildi. Kendisinden uzun süre haber alınamaması üzerine durum yetkililere bildirildi.

YAŞLI ADAMIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Giresun İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen arama çalışmalarına, Jandarma Özel Harekat (JÖH), asayiş timleri, komando timi, iz takip ve kadavra köpek unsurlarıyla AFAD ekipleri ve gönüllü vatandaşlar katıldı. Toplamda 85 jandarma personeli, 8 AFAD görevlisi ve 15 vatandaşın yer aldığı geniş çaplı arama faaliyetleri yürütüldü.

Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp şahıs, bir gün sonra akşam saatlerinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

