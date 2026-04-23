Giresun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Ordu-Giresun karayolunun Fatoğlu Kavşağı mevkisinde, Musa A. yönetimindeki 34 AKR 253 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışığı direğine çarparak takla attı. Kazada, araç sürücüsü Musa A. ile araçta yolcu olarak bulunan Muammer A., Ayşe A. ve Zeynep A. yaralandı.

OTOMOBİL DİREĞE ÇARPARAK TAKLA ATTI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılara ilk müdahale yapıldı. Yaralılardan Muammer A. ve Ayşe A. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Musa A. ile Zeynep A. ise Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

