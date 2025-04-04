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  4. Giresun'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, 4 tutuklama

Giresun'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, 4 tutuklama

04.04.2025 12:47
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Giresun'da çıkan silahlı kavgada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Giresun'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı, 4 tutuklama

Olay, dün Çaykara Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. ile Şevki Özdemir ve F.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında M.Ç.'nin tabancayla ateş açması sonucu Şevki Özdemir ve F.D. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şevki Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Ç., F.D., O.A. ve A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Giresun
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