HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Giresun'da trafik kazası! Yaralılar var

Giresun'un Bulancak ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu’nda kontrolden çıkıp sinyalizasyon direğine çarparak devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı. Kaza anı yoldan geçen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaza akşam saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu'nda Fatoğlu Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ordu’dan Giresun istikametine giden Musa A. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çarpmanın etkisiyle devrilen araçta sıkışan sürücü ile Muammer A., Ayşe A. ve Zeynep A., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaldırıldıkları Giresun ve Bulancak'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Giresun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.