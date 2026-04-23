Giresun'da trafik kazası! Yaralılar var

Kaza akşam saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu'nda Fatoğlu Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ordu’dan Giresun istikametine giden Musa A. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çarpmanın etkisiyle devrilen araçta sıkışan sürücü ile Muammer A., Ayşe A. ve Zeynep A., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaldırıldıkları Giresun ve Bulancak'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır