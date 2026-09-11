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Giresun'da trafik kazası! Yaralılar var

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde Malatya’ya mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs ile karşı yönden gelen kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Giresun'da trafik kazası! Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre kaza, Şebinkarahisar ilçesi Tamzara mevkiinde meydana geldi. Malatya’ya mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüs, karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken, araçta bulunan mevsimlik fındık işçilerinden çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Giresun da trafik kazası! Yaralılar var 2

Giresun da trafik kazası! Yaralılar var 3

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Giresun da trafik kazası! Yaralılar var 1


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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