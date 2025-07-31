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Giresun’dan acı haber... Tünelde devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde, tünelde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Erdem Çatal (40) ile arkasındaki Gökhan Tiryaki (34), yaşamını yitirdi.

Giresun’dan acı haber... Tünelde devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Asarcık Mahallesi, Eğribel Tüneli’nde meydana geldi. Şebinkarahisar’dan Giresun istikametine seyir halinde olan Erdem Çatal yönetimindeki 06 CKJ 743 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Giresun’dan acı haber... Tünelde devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti 1

MOTOSİKLET DEVRİLDİ, İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Motosikletten düşen Erdem Çatal kaza yerinde yaşamını yitirirken, arkasındaki Gökhan Tiryaki ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gökhan Tiryaki de kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Giresun motosiklet kazası
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