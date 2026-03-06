HABER

Giresun yaylalarında görsel şölen

Giresun’un yüksek kesimlerinde hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışı sonrası 1800 rakımlı Kulakkaya Yaylası’nda seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yaylada oluşan manzara dron kameralarına yansıdı.

Giresun yaylalarında görsel şölen

Giresun’un yüksek kesimlerinde mart ayında etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan yaylalarda görsel şölen oluştu. Hafta sonundan itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin turistik noktalarından biri olan 1800 rakımlı Kulakkaya Yaylası’nı tamamen beyaza bürüdü.

Bölgenin büyük bir kısmında etkili olan kar yağışı, Giresun’un orta ve yüksek kesimlerinde hayatı da etkiledi. Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Kulakkaya Yaylası’nda kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buldu.

Çam ağaçlarının üzerinde biriken karlar ve beyaza bürünen yayla manzarası görsel şölen oluştururken, ortaya çıkan manzara dron kameralarıyla görüntülendi.
Öte yandan oluşan manzarasıyla Giresun yaylaları kış turizmi açısından da dikkat çekerken, Yavuzkemal Belde Belediyesi ekipleri Kulakkaya Yaylası ve bağlı obalarda yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
