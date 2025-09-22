HABER

Giresun’da alacak-verecek tartışması kanlı bitti

Giresun’da alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada bir kişi bıçakla ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Giresun’un merkez ilçesinde Fatih Caddesi üzerinde T.C.B.

Giresun’da alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada bir kişi bıçakla ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun’un merkez ilçesinde Fatih Caddesi üzerinde T.C.B. ile H.K. arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma yaşandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine T.C.B., H.K.’ya bıçakla saldırarak boğazından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. H.K’nın bir inşaat firması sahibi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırgan T.C.B. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

