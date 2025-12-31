Giresun’da devrilen ağaç bir aracı kullanılamaz hale getirdi

Giresun genelinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkilerken maddi hasara yol açtı. Fırtınanın etkisiyle devrilen bir ağaç, park halindeki resmi aracın üzerine düştü.

Olay, Aksu Mahallesi Mehmet İzmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehit Onbaşı Ersin Cebeci Aile Sağlığı Merkezi önünde park halinde bulunan, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü hizmetindeki otomobilin üzerine, fırtınanın şiddetine dayanamayarak kökünden kopan ağaç devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu otomobilin üzerindeki ağaç kaldırıldı. Olay esnasında araçta ve kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yaralananın olmadığı olayda, İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA