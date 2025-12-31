HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Giresun’da devrilen ağaç bir aracı kullanılamaz hale getirdi

Giresun genelinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkilerken maddi hasara yol açtı.

Giresun’da devrilen ağaç bir aracı kullanılamaz hale getirdi

Giresun genelinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkilerken maddi hasara yol açtı. Fırtınanın etkisiyle devrilen bir ağaç, park halindeki resmi aracın üzerine düştü.

Olay, Aksu Mahallesi Mehmet İzmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehit Onbaşı Ersin Cebeci Aile Sağlığı Merkezi önünde park halinde bulunan, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü hizmetindeki otomobilin üzerine, fırtınanın şiddetine dayanamayarak kökünden kopan ağaç devrildi.

Giresun’da devrilen ağaç bir aracı kullanılamaz hale getirdi 1

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu otomobilin üzerindeki ağaç kaldırıldı. Olay esnasında araçta ve kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yaralananın olmadığı olayda, İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay'da feci kaza! Cipin çarptığı yaya hayatını kaybettiHatay'da feci kaza! Cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Fethiye’de yılbaşı öncesi yabancı uyruklulara yönelik denetimler sürüyorFethiye’de yılbaşı öncesi yabancı uyruklulara yönelik denetimler sürüyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Giresun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.