Giresun’da otomobil dereye uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 10.30 sıralarında, Yağlıdere ilçesine bağlı Tuğlacık köyünde Gökmen Özdemir (19) yönetimindeki hafif ticari araç, Tuğlacık köyünden Üçtepe beldesi istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye düştü.

Kazanın ardından yapılan arama çalışmalarında sürücü Gökmen Özdemir, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dere yatağında hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

