Giresun’da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre,Tirebolu’dan Doğankent istikametine seyir halinde olan Şerif K. (71) idaresindeki 55 SB 829 plakalı tır ile karşı yönden gelen Galip Demiral (35) yönetimindeki 35 KOR 61 plakalı otomobil Kovancık Köyü mevkiinde çarpıştı.

Kazada, 35 KOR 61 plakalı otomobil sürücüsü Galip Demiral ile araçta yolcu olarak bulunan ablası Gülcan Demiral (52) ve Dilara Elmas Yılmaz (29) olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Şerif K. ise kazada hafif şekilde yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken, TIR sürücüsü Şerif K. gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin adli soruşturmanın jandarma ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.

