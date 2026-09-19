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Girne açıklarında batan gemide bir kişinin daha cansız bedeni bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemide kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Girne açıklarında batan gemide bir kişinin daha cansız bedeni bulundu
Melih Kadir Yılmaz

KKTC Başbakanı Ünal Üstel Girne açıklarında batan gemide bir kişinin daha cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu.

CANSIZ BEDEN, GEMİ ENKAZINDA BULUNDU

Yapılan açıklamaya göre cesedin, 554 metre derinlikte bulunan gemi enkazında tespit edildiği bildirildi. Üstel, hayatını kaybeden kişi için başsağlığı dileklerini iletirken, naaşın kimlik tespiti için gerekli işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Girne açıklarında batan gemide bir kişinin daha cansız bedeni bulundu 1

VEFAT SAYISI 15'E YÜKSELDİ! KAYIP 13 KİŞİ ARANIYOR

Öte yandan bu gelişmeyle olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Kayıp olan 13 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

"ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

Üstel konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Diğer kayıplarımıza ulaşmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İnancımız, en kısa sürede tüm kayıplarımıza ulaşacağımız yönündedir" dedi.

Girne açıklarında batan gemide bir kişinin daha cansız bedeni bulundu 2

NE OLMUŞTU?

Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış ve sonrasında batmıştı.

Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcu hayatını kaybetti, kayıp 13 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
kktc Girne
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