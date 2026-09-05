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Girne’deki gemi kazasında eşini kaybeden adamdan yürek burkan sözler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarındaki gemi kazasında hayatını kaybeden kişilerden birisi olan Eskişehirli Elmas Demir’in eşi Abbas Demir, "Ben Girne’nin tam üstündeki bir tepeden geminin batmasını gördüm, seyrettim.

Girne’deki gemi kazasında eşini kaybeden adamdan yürek burkan sözler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarındaki gemi kazasında hayatını kaybeden kişilerden birisi olan Eskişehirli Elmas Demir’in eşi Abbas Demir, "Ben Girne’nin tam üstündeki bir tepeden geminin batmasını gördüm, seyrettim. Kaptandan şikayetçiyim. Bu kişi resmen katliam yaptı" dedi.

Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos’ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora olmuş, kazada 12 kişi hayatını kaybederken 241 yolcu kurtarılmış, 16 kişi ise kaybolmuştu. Türk Silahlı Kuvveti ekiplerinin katılımı ile Eskişehirli 5 çocuk annesi Elmas Demir’in de (58) aralarında olduğu kayıp vatandaşların bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalar sonucunda, Demir’in cenazesine ulaşılmıştı.

"GEMİNİN BATMASINI GÖRDÜM, SEYRETTİM"

Elmas Demir’in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Eskişehir’deki İlahiyat Camii’nden kaldırılacak. Cenaze öncesinde Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Kenan Sokak üzerinde taziye çadırı kuruldu. Taziye çadırında bulunan Elmas Demir’in eşi Abbas Demir, "Ön izne gitmişti. Giriş-çıkış ön iznine gitmişti. Daha önce otelde, çamaşırhanede çalışıyordu. Oradan durdurdukları için 40 gün yatay girişi vardı ve günü 2 gün kala Türkiye çıkışı yapıyordu. Ön iznine gidip başka bir iş bulmuştu. Daha önceden de çalışmışlığı var. Biz ikimiz de Kıbrıs’taydık. Saat 11.30 gibi telefonla aradım, gemiye binmişti. Saat 12.30’da beni yeğenim aradı, ’Dayı, yengem hangi feribottan gitti?’ diye sordu. Ben de dedim ki, ’Filo ile gitti.’ Ve bana, ’Filo batmış dayı’ dedi. Öyle deyince, ’Gel beni al’ dedim. Yeğenim geldi beni aldı, saat 1’di. Girne’nin tam üstündeydim, geminin batmasını gördüm, seyrettim. Saat 12.10 sıralarında gemi yan dönmüş, 2’de öyle duruyordu zaten. Batış saati ise 3 gibiydi. Girne’nin üstünden gördüm, Lefkoşa’dan tepe bir yerden geliyordum" şeklinde konuştu.

"BU KİŞİ RESMEN KATLİAM YAPTI"

Eşini defnettikten sonra Kıbrıs’a geri döneceğini belirten Demir, "Filo’dan ve kaptanlardan şikayetçiyim. Özellikle kaptandan. Mazot döküp, kapıları kilitleyip, kendini atıp kaçmanın ne alemi var? Bu kişi resmen katliam yaptı. Kaptan önce yolcuları çıkarır, yeleklerini verir. En son çıkacak olan kişi kaptandır. Kaptan suçludur, kaptandan şikayetçiyim, Filo şirketinden şikayetçiyim. Ben bunları daha önce de belirttim. Ben sonuna kadar karımın ve davasının peşindeyim" ifadelerini kullandı.

Elmas Demir’in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Eskişehir’deki İlahiyat Camii’nden kaldırılacak.

Girne’deki gemi kazasında eşini kaybeden adamdan yürek burkan sözler 1

Girne’deki gemi kazasında eşini kaybeden adamdan yürek burkan sözler 2

Girne’deki gemi kazasında eşini kaybeden adamdan yürek burkan sözler 3

Girne’deki gemi kazasında eşini kaybeden adamdan yürek burkan sözler 4

Girne’deki gemi kazasında eşini kaybeden adamdan yürek burkan sözler 5

Girne’deki gemi kazasında eşini kaybeden adamdan yürek burkan sözler 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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