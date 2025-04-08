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Gişe faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Tıra çarpma anı kamerada

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İstanbul'da iki gün arayla yaşanan iki gişe faciası Türkiye'nin gündemine oturdu. Bayram tatilinde Pendik gişelerde tıra arkadan çarpan araçta 4 kişinin öldüğü kazanın bir benzeri dün sabah saatlerinde meydana gelmişti. Gişelerdeki tıra arkadan çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü. Araçta bulunan bir kişi hayatını kaybederken; kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'daki gişelerde aynı yerde aynı şekilde meydana gelen kazalar kahretmişti. 5 Nisan'da meydana gelen kazada, gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan araçtaki 4 kişi hayatını kaybederken; dün de benzer bir kaza yaşanmıştı.

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AYNI YERDE İKİ GÜN ARAYLA AYNI KAZA

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Ankara istikametindeki Mecidiye Gişeleri'nden geçmek için bekleyen tıra arkadan gelen hafif ticari araç hızla çarpmıştı.

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Hurdaya dönen araçtaki bir kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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KAZA ANI KAMERADA

Aynı yerde aynı şekilde meydana gelen dünkü kaza anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda, gişelerden geçtiği sırada yavaşlayan tıra arkadan hızla gelen hafif ticari aracın çarptığı görülüyor.

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(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tır
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