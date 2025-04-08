Gişe faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Tıra çarpma anı kamerada

İstanbul'daki gişelerde aynı yerde aynı şekilde meydana gelen kazalar kahretmişti. 5 Nisan'da meydana gelen kazada, gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan araçtaki 4 kişi hayatını kaybederken; dün de benzer bir kaza yaşanmıştı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Ankara istikametindeki Mecidiye Gişeleri'nden geçmek için bekleyen tıra arkadan gelen hafif ticari araç hızla çarpmıştı.
Hurdaya dönen araçtaki bir kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Aynı yerde aynı şekilde meydana gelen dünkü kaza anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kayıtlarda, gişelerden geçtiği sırada yavaşlayan tıra arkadan hızla gelen hafif ticari aracın çarptığı görülüyor.
(AA)
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